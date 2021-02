Crotone, verso il Milan: Stroppa senza la stella Messias

MILANO – La probabile formazione del Crotone in vista del Milan, sfida valida per la 21esima giornata del campionato di Serie A ed in programma oggi alle 15 allo stadio “Giuseppe Meazza” di San Siro in Milano. La gara sarà diretta dal signor Luca Pairetto coadiuvato dai guardalinee Cicero e Bresmes, quarto uomo Ghersini, al VAR Massa e Alassio.

I problemi di formazione del Milan si equivalgono a quelli del Crotone non quantitativamente, ma qualitativamente in rapporto alla forza tecnica delle due squadre. A Giovanni Stroppa, infatti, mancherà la stella Messias, appiedato dal Giudice Sportivo; al suo posto dovrebbe partite dal primo minuto il nuovo acquisto Di Carmine, in coppia con Simy, con Ounas, altro neo arrivato, pronto a subentrare a partita in corso. Per il resto 3-5-2 confermato, con il trio Djidji, Marrone, Golemic davanti a capitan Cordaz. I tre mediani saranno Eduardo Henrique, Zanellato e Benali, con Rispoli a destra e Reca a sinistra. Davanti la già citata coppia Di Carmine-Simy.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Marrone, Golemic; Rispoli, Eduardo Henrique, Zanellato, Benali, Reca; Di Carmine, Simy. Allenatore: Stroppa.

Le parole di Stroppa

“Di fronte avremo una squadra che ha tutte le componenti per metterci in difficoltà. Sa palleggiare, ha individualità, fisicità e personalità. Vedendo quello che ha fatto l’Inter il risultato è ancora più importante per loro e quindi sono obbligati a vincere. Di sicuro sarà una partita di sofferenza, dovremo correre anche a vuoto ma è chiaro che non andremo a Milano per essere sconfitti. In questo momento abbiamo anche le armi per fare male. Ounas? È un acquisto veramente importante, non è da Crotone. È stata un’opportunità di alto livello che dobbiamo saper sfruttare. In questa settimana volevo vedere la reazione dei ragazzi dopo una partita bruttissima: sono contento, hanno lavorato molto bene. Contro il Milan è una gara che si prepara da sola. Stanno bene, hanno qualità e mentalità, e visto il risultato dell’Inter avranno ancora più voglia di fare tre punti. Anzi, sono obbligati a vincere”.