Contro il Sassuolo, Amorim potrebbe adottare nuovamente la formazione del Milan con una difesa a quattro già utilizzata contro il Lecce, apportando alcune piccole modifiche. Billy Costacurta, nel corso di una trasmissione su Sky Sport 24, esprime apprezzamento per le potenziali decisioni del mister rossonero. Le sue osservazioni:

"Credo che Ramos abbia disputato ottime partite con il Portogallo avendo come compagno di squadra un giocatore molto simile a Pulisic. Penso che Amorim possa aver trovato ispirazione. Modric ha giocato a lungo per la Croazia e ritengo sia normale la sua gestione. Apprezzo questa formazione, Amorim auspica che Pulisic possa svolgere lo stesso ruolo di Joao Felix in nazionale. Moreira in quella posizione potrebbe performare bene. Dopo aver osservato Bartesaghi in U21, sono convinto che sia un calciatore superiore a Estupinan. "

FORMAZIONE ATTESA MILANMILAN (4-4-1-1)

Maignan; Gila, Gabbia, Pavlovic, Estupinan; Chukwueze, Musah, Rabiot, Moreira; Pulisic; Ramos