Stasera, nella sfida contro il Sassuolo, Ruben Amorim schiererà nella zona centrale del campo la coppia formata da Yunus Musah e Adrien Rabiot. Luka Modric rimarrà in panchina.

Ruben Amorim riproporrà stasera alle 18 contro il Sassuolo lo stesso schema tattico utilizzato prima della pausa contro il Lecce, ovvero il 4-4-1-1. Tra le novità della formazione figura sicuramente l’inserimento di Yunus Musah nel centrocampo accanto a Adrien Rabiot. Ma perché il tecnico portoghese ha scelto di mettere in campo l’americano invece di Luka Modric? Come spiegato da La Gazzetta dello Sport presente in edicola questa mattina, il campione croato è tornato affaticato dopo gli impegni con la Croazia e per questa ragione Amorim ha optato per farlo partire dalla panchina questa sera al Mapei Stadium.

Riguardo allo schema di gioco e alla sua volontà di mantenere una difesa a quattro, il tecnico portoghese ha dichiarato ieri in conferenza stampa: "È tutto legato alla partita e alle varie circostanze. La cosa fondamentale è far capire quando giocare con quattro o tre difensori. Basta osservare i nomi nella formazione titolare e la squadra è sostanzialmente la stessa. I cambiamenti riguardano piccoli aspetti, che possono però alterare le dinamiche del gruppo. Gli altri allenatori hanno accesso a tutte le registrazioni delle nostre partite, quindi spetta a me proporre e ideare qualcosa di diverso per sorprendere. Ho chiaro in mente ciò che voglio attuare domani, però non lo dirò, altrimenti Aquilani lo scoprirà. Non ci saranno molte differenze. Desidero che i miei giocatori si sentano a loro agio".