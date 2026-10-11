Dopo il periodo di ottima forma mostrato con la Nazionale portoghese, Ramos ha i riflettori puntati per questa sfida
Leao-Milan, addio in estate?
Palla a RamosIl Milan punta su Gonçalo, con Pulisic subito dietro: così inizia l'articolo del Corriere dello Sport, il quale specifica che questa sera alle 18, nella casa del Sassuolo, Ruben Amorim intende iniziare nel modo migliore possibile questo periodo intenso che attende la sua squadra. Perciò, schiererà una formazione iniziale piuttosto offensiva per tentare di chiudere il match il prima possibile, permettendo di far riposare eventualmente qualche titolare in vista dell'Europa League.
In attacco ci sarà senza dubbio Gonçalo Ramos, fresco di tre reti in quattro partite contro il Portogallo, mentre dietro di lui, nel nuovo schema 4-4-1-1 di Amorim, giocherà Christian Pulisic che durante questa pausa non è stato chiamato dalla nazionale statunitense, avendo così l’opportunità di restare a Milanello per migliorare la propria forma fisica.
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