Palla a Ramos

Ilpunta su Gonçalo, consubito dietro: così inizia l'articolo del Corriere dello Sport, il quale specifica che questa sera alle 18, nella casa del, Ruben Amorim intende iniziare nel modo migliore possibile questo periodo intenso che attende la sua squadra. Perciò, schiererà una formazione iniziale piuttosto offensiva per tentare di chiudere il match il prima possibile, permettendo di far riposare eventualmente qualche titolare in vista dell'Europa League.

In attacco ci sarà senza dubbio Gonçalo Ramos, fresco di tre reti in quattro partite contro il Portogallo, mentre dietro di lui, nel nuovo schema 4-4-1-1 di Amorim, giocherà Christian Pulisic che durante questa pausa non è stato chiamato dalla nazionale statunitense, avendo così l’opportunità di restare a Milanello per migliorare la propria forma fisica.