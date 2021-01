Conti e Duarte due prossimi addii

MILANO – Il mese di gennaio non serve solamente a rinforzare le rosa rossonera, bensì è l’occasione anche per cedere, in prestito o a titolo definitivo, quei giocatori che sembrano essere fuori dal progetto tecnico di Stefano Pioli o quelli giovani da mandare in prestito per accumulare esperienza.

Maldini e Massara, nelle ultime ore, sembrerebbero aver chiuso per la cessione in prestito di Leo Duarte all’Istanbul Başakşehir. Il club turco avrebbe così battuto la concorrenza per l’ex giocatore del Flamengo dei club carioca. Il trasferimento si dovrebbe concludere nelle prossime 24-48 ore. Un addio in prestito figlio anche del bassissimo minutaggio accumulato in stagione: 117 minuti suddivise in 3 presenze tra Campionato e Serie A. Ma il brasiliano non è l’unico che sta preparando le valigie a Milanello.

Un altro giocatore che sta valutando di lasciare il Milan è Andrea Conti. L’ex terzino dell’Atalanta vorrebbe giocarsi le sue chance in rossonero già nel match di domani in Coppa Italia contro il Torino, ma potrebbe essere una delle ultime apparizioni in rossonero del classe ’94. Il numero 14 rossonero le due competizioni giocate finora, ha accumulato appena 130 minuti in 4 partite: una media di 32,5 minuti a partita. Parma e Genoa hanno chiesto al Milan il prestito semestrale del classe ’94, una formula che però non convince però il terzino.

L’esplosione di Calabria e le garanzie di Dalot hanno portato Conti ai margini del progetto rossonero. Nelle ultime ore però anche la Fiorentina starebbe valutando l’ex Atalanta. Il club di Rocco Commisso sta chiudendo per la cessione di Pol Lirola al Marsiglia e, secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini, il sostituto sarebbe proprio il rossonero. In settimana il Milan si incontrerà con il ragazzo per valutare insieme il possibile trasferimento in Toscana. Per Maldini e Massara il ragazzo è valutato 7 milioni di euro, nonché la cifra residua a bilancio. Di seguito il post completo del giornalista:

