Conte al Milan? Colpo di scena: “Al posto di Pioli può arrivare anche…” / News

AC Milan news, Conte in pole per il dopo-Pioli

Come vi stiamo raccontando in queste settimane, Antonio Conte è e rimane un serissimo candidato alla panchina del Milan in vista della prossima stagione. Scarsissime le possibilità che Stefano Pioli riesca a strappare una nuova riconferma, mentre tante news e diversi esperti di mercato e non continuano a sottolineare che Conte sia sempre in pole position per guidare la squadra rossonera a partire dalla prossima estate.