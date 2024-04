Conte al Milan, l’annuncio in diretta TV è clamoroso: “Ora pare che…” | News

Il toto allenatore è già ufficialmente partito in casa Milan . Ormai con la sicurezza di un divorzio a fine stagione tra il club rossonero e Stefano Pioli , la dirigenza e la proprietà del Milan devono individuare entro tempi abbastanza stretti quello che sarà il nuovo tecnico a partire dalla prossima stagione. E con un'importantissima sessione di calciomercato che già incombe, la scelta non potrà assolutamente essere procrastinata e ritardata troppo.

Certo, Ibrahimovic e soci si stanno già muovendo per alcuni obiettivi di mercato del Milan, ma servirà ovviamente anche un indirizzo e una guida dal nuovo allenatore che arriverà. In questo contesto, assumono particolare importanza alcune indiscrezioni che riguardano Antonio Conte che - se confermate - avrebbero veramente del clamoroso: ecco l'ultima news arrivata in diretta TV proprio in queste ore <<<