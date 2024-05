Conte-Milan, da paura! Poco fa l’annuncio: “Tutto vero!” | News

La ricerca del nuovo allenatore del Milan continua senza sosta, tra mille voci e news che si rincorrono giorno dopo giorno. I candidati sono tanti, come tante sono le anime da mettere d'accordo in casa rossonera prima di arrivare alla decisione definitiva. La proprietà, i vari dirigenti, ma anche i tifosi, che infatti hanno avuto la forza di far saltare la concretissima candidatura di Lopetegui. E le valutazioni proseguono.

Ora il nome più chiacchierato in orbita Milan è quello di Sergio Conceicao, che però è impegnato a terminare la stagione con il Porto al quale è legato da un contratto fino al 2028. C'è da attendere. Si allontana sensibilmente invece Paulo Fonseca, che sembra aver preso la strada che porta a Marsiglia. Poi, a cascata, arrivano tutti gli altri, da Sarri (non convince) a Thiago Motta (promesso sposo della Juventus), passando per Van Bommel e company. A questi, infine, va aggiunta anche la suggestione - o il sogno, per molti - che porta il nome di Antonio Conte. E, in queste ultime ore, sono arrivate news molto importanti proprio su Conte in relazione al Milan: ecco la novità <<<