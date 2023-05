News Milan / Confronto squadra-tifosi, DAZN: “Ecco cosa si sono detti”

Male, anzi malissimo il Milan contro lo Spezia. Una batosta, l'ennesima, che condanna i rossoneri a un finale di stagione traumatico e dai possibili risvolti davvero molto negativi. A pochi giorni dalla semifinale di ritorno di Champions League contro l'Inter, i ragazzi di Pioli sono stati battuti da una squadra in lotta per non retrocedere. Una sconfitta bruciante, che complica serissimamente il cammino del Milan per la qualificazione alla prossima edizione della Champions.