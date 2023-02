Milan, senti Collovati: “Questo nuovo assetto tattico sta dando i suoi frutti”

Collovati elogia Pioli ma bisognerà aspettare la sfida di sabato contro il Monza: sarà un'altra prova importante

L'ex calciatore ed opinionista Fulvio Collovatiè intervenuto a TMW Radio per parlare di questa fase del Milan.

VITTORIA IN CHAMPIONS: SI PUO' PARLARE DI GUARIGIONE ? - Non lo so, ma questo nuovo assetto tattico di Pioli sta dando i suoi frutti. Dà più copertura e più possibilità a Theo Hernandez di esprimersi meglio in avanti. E' tutto il Milan che si è ritrovato come solidità. Ieri c'era il pericolo, sul piano del gioco il Tottenham ha fatto poco alla fine. C'è stata molta attenzione. Ci sono alcuni giocatori che devono ancora migliorare, vedi Leao e Tonali

NUOVO MODULO - I numeri delle partite precedenti erano allarmanti, ha preso tanti gol. In due partite non ha preso gol, quindi credo continuerà così. Leao è a volte indolente, sicuramente migliorerà, ma non sarà mai un giocatore da area di rigore, non è nelle sue corde. Col Monza avremo la controprova della crescita. Non sarà semplice, perché è una bella squadra".

CASA INTER E SIMONE INZAGHI- All'Inter succede una cosa strana, ci troviamo con un allenatore che la scorsa stagione ha vinto Supercoppa e Coppa Italia ma non il campionato e paga quello. Non è amato dai tifosi il tecnico, è così. Il tifoso non gli perdona questi alti e bassi, evidentemente la società ha voluto prendere posizione, sentendo anche gli umori della piazza. Ora dipenderà molto da cosa farà in Champions, la sensazione è che la società a fine anno possa scegliere altro