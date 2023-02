Conte: “La fascia sinistra del Milan ti può ammazzare, con Theo e Leao”

Sul match: "Sapevamo delle difficoltà che potevamo incontrare questa sera. Secondo me l'approccio, la partita non è stata preparata nella maniera sbagliata. Abbiamo concesso dopo 5 minuti un gol che potevamo evitare. La gara è stata in salita per noi ed in discesa per il Milan, poi loro si sono difesi. Quando attacchi contro di loro devi stare attento alle ripartenze, soprattutto della fascia sinistra, che con Leao e Theo ti può ammazzare. Abbiamo trovato 80 mila tifosi, ed hanno spinto il Milan oltre gli ostacoli. Dobbiamo però fare di tutto per passare il turno."