Milan, clamoroso recupero di Karim The Dream? La Francia aspetta (e spera)

Che la Francia fosse al sicuro senza di lui è un dato di fatto. Ma Karim Benzema potrebbe riaffacciarsi in Qatar già dai prossimi giorni...

Redazione Il Milanista

Dicevano che non avrebbe mai potuto recuperare per questi Mondiali. Il rammarico è stato tanto. Ma se ti chiami Karim Benzema tutto è possibile. Da qualche ora gira la voce che il Pallone d'Oro 2022 potrebbe ritornare in gruppo e a disposizione di Didier Deschamps. Il ct transalpino, si sa, ha dovuto far fronte a diversi forfait di livello ma non avrebbe mai escluso Benzema dalla lista ufficiale consegnata alla Fifa. Nessun vincolo quindi escluderebbe la possibilità di rivederlo in campo.

Grazie al numero 9 del Milan Olivier Giroud estremamente in forma, la Francia ha potuto comunque dormire sonni tranquilli finora. E assieme all'inamovibile Kylian Mbappè in fase offensiva non si può dire che la nazionale francese abbia sofferto, insomma. I francesi di RMC Sport e il giornalista Carlos Rodriguez di Onda Madrid spiazzando tutti hanno parlato di un possibile rientro a sorpresa proprio del centravanti dei Blancos infortunatosi alla vigilia del fischio d'inizio della competizione in Qatar.

Pare che Benzema, infatti, stia bruciando le tappe del suo percorso di riabilitazione. A giorni, addirittura, potrebbe ricominciare ad allenarsi. Il suo rientro, chissà, potrebbe cambiare le carte in tavola per le sorti di questo Mondiale. Per ora la notizia è da prendere con cautela ma i francesi tengono le dita incrociate.