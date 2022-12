Mercato Milan, terremoto Barça: “Leao? No, ora vuole un altro rossonero” | News

I discorsi relativi al futuro di Rafael Leao sono sempre d'attualità in casa Milan e le notizie di mercato che circolano in merito sono davvero tante. Dal Mondiale sono arrivate parole che lasciano ben sperare dallo stesso Leao e qualcuno suggerisce che l'ottimismo sia in aumento in ambiente rossonero. Chissà, anche se è molto difficile che negli ultimi giorni sia cambiato qualcosa rispetto a prima del Mondiale.