Clamoroso, l’annuncio spiazza tutti: “Per la panchina il Milan pensa a…” / News

Quello riguardante il futuro della guida tecnica del Milan rimane un tema caldissimo e centrale tra le tante news che circolano in ambiente rossonero di questi tempi. In tanti tra i tifosi spingono da tempo per un cambio in panchina e a fine stagione questa prospettiva potrebbe veramente tramutarsi in realtà. L'era di Stefano Pioli potrebbe effettivamente chiudersi, a prescindere dai risultati che il suo Milan otterrà da qui a giugno.