Milan, Cardinale fa sul serio: “Mossa da urlo, ecco cosa vuole fare” | News

Il Milan è passato nelle mani di Gerry Cardinale , il numero uno di RedBird . E il nuovo patron rossonero non ha mai nascosto le sue grandi ambizioni. La volontà è quella di far crescere sempre di più il Milan, consolidandolo sia dentro che fuori dal campo tra le più grandi realtà internazionali.

Per riuscire nel suo intento, Cardinale dovrà affrontare die passaggi fondamentali del suo progetto, che è certamente ad ampio raggio e tocca tantissimi aspetti differenti all'interno del club rossonero. Dalla crescita tecnica della squadra e alle vittorie sul campo, fino alla crescita del brand Milan in Italia e all'estero, con l'obiettivo anche di aumentare in maniera esponenziale i ricavi. E, da questo punto di vista, il numero uno di RedBird si sarebbe già mosso in prima persona con una mossa importantissima <<<