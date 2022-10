News Milan, Cardinale vuole un colpaccio di mercato: “C’è un nome top”

"Non puoi solo comprare un club e poi stare fermo". Queste le parole di Gerry Cardinale , in riferimento all'acquisizione del Milan . Parole che confermano l'evidente volontà di RedBird di dare un contributo importante alla crescita del club rossonero nei prossimi mesi e nel corso dei prossimi anni. Un percorso a media-lunga scadenza decisamente ambizioso e che, ovviamente, non potrà prescindere da alcune importanti operazioni di mercato .

Insomma, il nuovo numero uno rossonero non è arrivato per fare zero a zero, tutt'altro. Nei suoi piani, per quanto riguarda il calciomercato, ci sono investimenti di un certo livello e per giocatori di spessore. Anzi, Cardinale potrebbe anche voler regalare subito al Milan un vero colpaccio di mercato, anche per galvanizzare ulteriormente la piazza e dare un segnale forte. In questo senso, attenzione ad un nome ad effetto spuntato a sorpresa proprio in queste ultime ore <<<