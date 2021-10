News Milan – Cambia tutto, ora è il suo club che lo offre

Il Milan lavora sul mercato per rinforzare ulteriormente la propria rosa nel per il prossimo futuro. Uno dei reparti migliori da inizio stagione è stato il centrocampo, soprattutto in virtù dell'esplosione di Sandro Tonali.

Ma il Milan non vuole fermarsi a lui, Kessie e Bennacer e con un Bakayoko che non convince fino in fondo, Maldini e Massara si sono messi a lavoro per cercare un nuovo centrocampista che possa essere considerato un potenziale titolare. Gli osservatori rossoneri lavorano costantemente per individuare il profilo pronto fin da subito ad innalzare il livello del reparto centrale del Diavolo. Proprio su uno degli obiettivi più caldi del duo Maldini-Massara, ci sarebbero delle novità direttamente dalla Francia<<<