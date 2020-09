Calendario Serie A: è il giorno! Ecco le sfide al completo dei rossoneri

MILANO – Ecco il nuovo calendario di Serie A. Tutto pronto per la nuova stagione: si parte domenica 20 settembre, ci saranno sei turni infrasettimanali e tre soste. In attesa del sorteggio del calendario, una cosa è certa: nel weekend del 19 e 20 settembre non scenderanno in campo Inter e Atalanta. La prima partita di campionato di entrambe le squadre sarà infatti posticipata.

Alla prima giornata il Milan affronterà in casa il Bologna. Nella seconda giornata di Serie A si sfideranno Roma e Juventus, mentre i rossoneri se la vedranno con il Crotone. Alla terza giornata il Milan affronterà l’ex Filippo Inzaghi con il suo Benevento. Inter-Milan si disputerà alla quarta giornata e sarà il primo derby della nuova serie A, il 18 ottobre 2020. Poi Milan-Roma, Udinese-Milan, Milan-Hellas Verona, Napoli-Milan, Milan-Fiorentina, Sampdoria-Milan, Milan-Parma, Genoa-Milan, Sassuolo-Milan, Milan-Lazio, Benevento-Milan, Milan-Juventus, Milan-Torino, Cagliari-Milan, Milan-Atalanta.