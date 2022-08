News Milan, calciomercato: la verità su Ziyech e un sogno da 50 milioni

Sappiamo che Hakim Ziyech è stato trattato dal Milan e che era il piano B nel caso in cui il Maldini e Massara non fossero riusciti a chiudere per De Ketelaere. Il marocchino però ha ancora voglia di Milan, tanto da esser pronto a decurtarsi il suo pesante ingaggio pur di vestire rossonero. Oltretutto, anche il prezzo che fa il Chelsea sarebbe assolutamente abbordabile, soprattutto in relazione alle qualità del giocatore in questione. Secondo calciomercato.com, De Ketelaere non esclude Ziyech e il Milan tenterà un nuovo affondo nella seconda metà di agosto. Maldini comunque darebbe il via libera all'operazione solo se si potesse chiudere in prestito con diritto di riscatto. Un'ipotesi fattibile. Non solo Ziyech, però. Anzi, nelle ultime ore si è parlato anche di un altro grande nome finito sul taccuino rossonero <<<