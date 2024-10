Milan News – Folle idea di mercato: “Scambio tra Chukwueze e…”

La sessione di mercato di gennaio si avvicina e sarà decisamente molto importante per il Milan. Il club rossonero sa che, per affrontare al meglio la stagione che presenterà una miriade di incontri ravvicinati in sequenza, c'è bisogno di ampliare la rosa. Per questo motivo il calciomercato invernale sarà decisivo, con il Milan che ha effettivamente intenzione di intervenire. Almeno un paio di colpi e che siano pronti subito per dare una mano concreta alla squadra e a Fonseca. Ecco allora che è assolutamente normale che in questo periodo circolino tantissime notizie di calciomercato in orbita rossonera, tra nomi vecchi e nuovi, suggestioni clamorose e anche qualche possibile sorpresa. Facciamo dunque il punto sulle ultime news più importanti con la nostra consueta raffica di mercato del Milan, da leggere e sfogliare rapidamente una notizia dopo l'altra: partiamo subito con la prima <<<