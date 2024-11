Milan News – Esplode la bomba di mercato: “Offerti 60 milioni di euro per…”

Ormai lo sappiamo: non passa giorno senza che arrivino nuove voci e indiscrezioni di calciomercato in ambiente Milan. Con tanti temi aperti e con la sessione di gennaio che si avvicina, è normale che sia così anche perché del Milan, bene o male, ne parlano praticamente tutti. Sia in Italia che all'estero. E allora, per fare il punto della situazione sulle ultime news, noi abbiamo racchiuso le novità più grosse e significative nella nostra consueta raffica di calciomercato, da sfogliare una notizia dopo l'altra: senza perdere altro tempo, iniziamo subito con la prima <<<