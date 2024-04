News Milan – L’ultima idea di calciomercato spiazza tutti: “Arriva dal Real!”

In vista dell'estate il Milan si sta già guardando attorno per individuare quelli che potranno essere gli obiettivi di calciomercato su cui puntare forte. Facendo un punto generale, i rossoneri avrebbero in mente di fare almeno 4 o 5 colpi importanti di base, più altri innesti a seconda di chi partirà e di quello che succederà per quanto riguarda il mercato in uscita. Insomma, tra cessioni e nuovi colpi, l'estate rossonera sarà decisamente frizzante.