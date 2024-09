Milan News – Bufera Theo Hernandez: circola una voce folle | Calciomercato

L'avvio di stagione del Milan è stato complicato da diversi fattori. I risultati prima di tutto, ma anche il caso Theo Hernandez-Rafael Leao scoppiato contro la Lazio ha messo benzina sul fuoco e pressione ulteriore su Fonseca e la squadra. Il club ha chiuso immediatamente il caso facendolo passare quasi per un'invenzione giornalistica, ma sappiamo tutti che così non è. Tanto che adesso si parla molto anche del futuro dei due giocatori rossoneri anche in ottica calciomercato. E se Leao è comunque blindato da un contratto rinnovato di recente con tanto di clausola rescissoria da ben 175 milioni, il discorso è diverso per Theo Hernandez. Il suo contratto è in scadenza nel 2026 e il rinnovo appare complicato, anche alla luce delle prime richieste del francese (circa 8 milioni a stagione). La distanza è importante e il clima che si è creato non agevola la trattativa. In tutto questo poi, adesso in ambiente Milan stanno anche circolando alcune pesantissime news di mercato proprio su Theo Hernandez che potrebbero cambiare ulteriormente le carte in tavola: ecco i dettagli <<<