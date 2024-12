Milan News – Pazza idea di mercato: “Scambio tra Tomori e…” | Calciomercato

In casa Milan come sempre si parla molto di mercato e di quello che potrebbe succedere in vista delle prossime sessioni. Già a gennaio è previsto qualche movimento, sia in entrata che in uscita e il club starebbe lavorando su diverse piste. In estate poi arriverà il grosso del calciomercato rossonero, che potrebbe riservare veramente grosse novità e anche sorprese impreviste. A tal proposito, noi abbiamo raccolto le ultime news e le indiscrezioni più rilevanti nella nostra consueta raffica di calciomercato sul Milan. In questa occasione parleremo dei colpi in entrata che sta preparando il Milan per gennaio, ma anche di alcune news davvero clamorose su Rafael Leao, Fikayo Tomori e non solo. Senza perdere altro tempo dunque, iniziamo subito con la raffica di notizie dalla prima novità <<<