Milan News – Terremoto Leao, gira una folle voce di mercato: “Pare che…”

Come al solito, Rafael Leao è sempre il nome più chiacchierato in casa Milan in ottica mercato e le ultime news in merito lo confermano. Sappiamo che sul portoghese sono sempre accesi i fari del Barcellona, che lo segue ormai da tanto tempo. Leao sarebbe il sogno proibito di calciomercato del presidente blaugrana Laporta e del tecnico Flick. La clausola rescissoria da 175 milioni di euro però spaventa il Barça, che vorrebbe abbassare le richieste economiche del Milan attraverso l'inserimento di qualche contropartita tecnica. In tal senso, si è parlato dell'esterno spagnolo Ferran Torres. Detto questo però, in queste ore sta circolando anche un'altra pesante novità su Rafael Leao che potrebbe nuovamente sparigliare le carte in tavola e cambiare drasticamente il futuro dell'attaccante portoghese <<<