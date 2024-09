Milan News | Il prossimo colpo di mercato è già deciso: “A gennaio arriva…”

Appena tre mesi e il calciomercato tornerà fortemente d'attualità in casa Milan. La finestra invernale di mercato non è poi così lontana e il club rossonero avrebbe in serbo diversi movimenti da concretizzare. Alcuni certamente in uscita, ma anche dal punto di vista delle entrate sono attese novità abbastanza importanti. Stando infatti a quanto riportano le ultime news che stanno circolando in ambiente rossonero, il Milan avrebbe anche già individuato il colpo di calciomercato da fare a gennaio: un nuovo centrocampista centrale. Un mediano in più serve per allungare il reparto e per questo il Diavolo avrebbe deciso di puntare su alcuni profili ben chiare e precisi. Sulla lista di mercato del Milan per gennaioci sarebbero infatti almeno 5 nomi di livello: eccoli tutti, uno dopo l'altro <<<