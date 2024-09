Milan News – Terremoto Leao: sta girando una voce folle | Calciomercato

Sembra non esserci pare per il Milan in questo complicato avvio di stagione, tra risultati negativi, casi scoppiati e nuove voci di mercato. In particolare, in mezzo a tutte queste news e indiscrezioni c'è sempre Rafael Leao, al momento protagonista più fuori dal campo e sui social che in campo. L'ammutinamento nei confronti di Fonseca insieme a Theo Hernandez nella partita contro la Lazio ha scatenato una bufera mediatica clamorosa e ci sono stati strascichi che vanno avanti ancora oggi. Ma, insieme a questi, ci sono da registrare anche alcune pesantissime notizie di calciomercato che riguardano sempre il numero 10 del Milan. In particolare, attenzione a una news folle su Leao che sta circolando proprio in queste ore: ecco tutti i dettagli <<<