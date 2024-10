Milan News – Pazza idea di calciomercato: “Scambio tra Chukwueze e…”

L'arrivo di Samuel Chukwueze due estati fa è stato accolto come un gran bel colpo di calciomercato da parte del Milan. C'era grande attesa come grandi erano le aspettative per questo esterno offensivo che sarebbe dovuto diventare l'alter ego di Rafael Leao per la fascia destra. Poco più di due anni dopo le prospettive sono decisamente cambiate. Sia con Pioli che con Fonseca, Chukwueze non è ancora riuscito a imporsi e a prendersi il Milan, diventando una riserva di lusso neanche molto utilizzata. Ecco perché per lui le porte del mercato potrebbero presto aprirsi. E, stando alle ultime news di casa rossonera, un'ipotesi potrebbe essere quella di uno scambio decisamente importante: i dettagli <<<