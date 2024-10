Milan News – Ibra tenta il colpaccio di mercato: “Arriva a zero dallo United!”

Il Milan guarda al presente ma anche al futuro, in particolar modo alle prossime mosse di mercato. E non solo in vista della sessione di gennaio, ma anche per quella estiva, quando saranno disponibili parecchi giocatori in scadenza di contratto a giungo 2025. Ma per questo tipo di colpi bisogna muoversi in fretta e con larghissimo anticipo. Sia perché queste occasioni di calciomercato fanno gola a molti, sia perché si potrà iniziare a chiudere con i giocatori già da fine gennaio. Aspettare dunque non farebbe altro che togliere dalla disponibilità del Milan potenziali grossi obiettivi di calciomercato a parametro zero. E, stando alle ultime news, Zlatan Ibrahimovic ne avrebbe scelto uno in particolare dal Manchester United: ecco tutti i dettagli <<<