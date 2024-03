News Milan / Ibrahimovic ha deciso: 150 milioni di euro! – Calciomercato

Dopo essere stato "incoronato" ufficialmente da Gerry Cardinale, adesso Zlatan Ibrahimovic è pronto a prendere sul serio il comando del Milan anche in vista del prossimo calciomercato estivo. Lo svedese sarà responsabile di parecchie scelte cruciali. Dalla questione relativa alla panchina rossonera (le quotazioni di Pioli sono in crescita in questo momento), alla scelta di alcune figure per l'organigramma societario, passando ovviamente anche per i vari rinnovi e il mercato in entrata e in uscita del Milan. Insomma, quasi pieni poteri nelle mani di Zlatan, come già vi avevamo anticipato e raccontato tempo fa. E ora Ibrahimovic sarebbe pronto a passare dalla parole ai primi fatti concreti: ecco la prima pesantissima decisione che avrebbe preso per il prossimo futuro <<<