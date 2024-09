Calciomercato Milan – Non solo Fonseca: “Ibrahimovic manda via pure…” | News

C'è fermento in casa Milan, come confermano le ultime news che stanno circolando in ambiente rossonero, anche quelle di calciomercato. Prima di tutto, chiaramente, c'è da fare chiarezza sul futuro di Paulo Fonseca, che è appeso a un filo. Il derby sarà determinante e decisivo, ma c'è anche chi sospetta che Ibrahimovic potrebbe dare il benservito al tecnico portoghese a prescindere dal risultato della stracittadina. Non a caso in queste ore si sta parlando quasi esclusivamente dei nomi per il post-Fonseca sulla panchina del Milan. E per quanto riguarda il calciomercato? Anche su questo fronte sono attese novità importanti, già a partire dalla sessione di gennaio. A tal proposito, il Milan sarebbe pronto a tagliare diversi elementi per rivoluzionare ancora la rosa rossonera: ecco, uno dopo l'altro, tutti i nomi in ballo <<<