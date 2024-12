Milan News – Tutto vero, colpo confermato: “Arriva a gennaio!” | Mercato

Il Milan è chiamato a rinforzarsi già nel mercato di gennaio per risollevare le sorti di una stagione che si è già complicata abbastanza. Risultati e prestazioni non hanno convinto. E in tutto questo ci si mettono anche infortuni e assenze pesanti a decimare la rosa a disposizione di Fonseca. In poche parole: servono rinforzi e il calciomercato di riparazione dovrà portarne almeno uno a centrocampo. Proprio per questo reparto è confermato che il Milan si muoverà sul mercato con l'intento di portare in rossonero un nuovo mediano che possa alternarsi con Reijnders e Fofana. Ed è per questo che sulla lista del Milan ci sono davvero tantissimi nomi, tra vecchi obiettivi e novità a sorpresa delle ultime ore. Andiamo dunque a scoprire tutti i nomi in orbita rossonera nel nostro borsino aggiornato, con tutte le percentuali dall'obiettivo più lontano a quello più vicino: iniziamo dunque a sfogliarlo nome per nome <<<