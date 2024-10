Il Milan spiazza tutti: colpo pazzesco da 40 milioni / Calciomercato

Inutile girarci attorno: il nuovo Milan targato Fonseca ancora non ha convinto. Ci sono responsabilità di tutti, ma la rosa mostra ancora evidenti lacune e diverse mancanze, nonostante un mercato estivo abbastanza importante. Proprio per questo, bisognerà fare particolare attenzione alle prossime mosse di calciomercato del Milan, sia in vista di gennaio che della prossima estate. Anche perché di news e indiscrezioni in merito ne stanno circolando già parecchie. Facciamo dunque il punto della situazione con la nostra consueta raffica di mercato rossonera, con diverse notizie da leggere e sfogliare rapidamente una dopo l'altra: iniziamo <<<