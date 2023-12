Calciomercato, il Milan rifà l’attacco: “Furlani ha scelto questi 5 giocatori”

Non è certo un segreto: il Milan ha tra i principali obiettivi di calciomercato quello di rinforzare in maniera molto importante il proprio reparto d'attacco. Giroud ha bisogno di manforte là davanti e i rossoneri hanno bisogno di più gol da parte delle proprie punte. Sì, c'è uno Jovic che di recente sta dando segnali postivi e incoraggianti, cosa che sta facendo ragionare il Milan per gennaio: magari l'acquisto di un nuovo grande bomber potrebbe essere anche rimandato alla prossima estate, concentrandosi invece sul rafforzamento di altri reparti durante il mercato invernale.