Milan News – Follia di mercato, addio Theo Hernandez: annuncio improvviso

Il futuro di Theo Hernandez è senza dubbio uno dei temi di mercato più accesi e caldi in casa Milan. Il terzino francese infatti è in scadenza di contratto a giugno 2026 e quindi nei prossimi mesi dovrà necessariamente essere definito il suo destino. Il Diavolo infatti non vuole assolutamente approcciarsi alla prossima stagione con un big come Theo in scadenza, con il fortissimo rischio di perderlo a zero. Prima della prossima sessione estiva di calciomercato dunque, il Milan e Theo Hernandez dovranno trovare una soluzione. In un senso o in un altro.