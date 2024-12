Milan News – Addio Fonseca? Bomba Pellegatti: “Vi posso assicurare che…”

Tra le questioni di campo, le voci sul futuro di Fonseca e della panchina rossonera e le ultime news di calciomercato, per il Milan questo è un momento veramente delicatissimo. C'è indubbiamente parecchio fermento introno al club rossonero. La sensazione è che qualcosa dovrà o potrà succedere, anche entro stretto giro di posta. Da monitorare la situazione Fonseca, così come quella del mercato del Milan. E proprio di questo parliamo nella nostra consueta raffica rossonera, dove facciamo il punto sulle ultime notizie di calciomercato ma anche sulla panchina del Milan, con delle clamorose rivelazioni del noto giornalista Carlo Pellegatti. Senza perdere altro tempo dunque, iniziamo subito con la carrellata di flash news dalla prima indiscrezione che riguarda un importante obiettivo in entrata per gennaio <<<