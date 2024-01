News Milan, Ibrahimovic scatenato! Annuncio in diretta: “Adesso vuole…” / Mercato

1 di 4 Ibra in azione per il Milan

Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan come dirigente avrà delle ripercussioni importanti sul futuro del club rossonero da diversi punti di vista. D'altronde, uno come Ibra non avrebbe mai accettato di fare la comparsa. Tutt'altro. Lui vuole fare la differenza , a prescindere dal ruolo che ricopre. Zlatan vuole essere protagonista e artefice del processo di crescita del Milan . Dalle questioni di spogliatoio e di campo, alle scelte a livello societario, fino ad arrivare anche al mercato rossonero . Tutti aspetti sui quali Ibrahimovic inciderà concretamente nel prossimo futuro.

Ma, andando più nello specifico, cosa avrebbe in mente di fare lo svedese? Quali sarebbero le sue decisioni e i piani da mettere in pratica per il Milan già nei prossimi mesi? Da quanto sta emergendo, in ballo ci sarebbe qualcosa di veramente molto importante. Andiamo quindi a vedere, punto per punto, cosa vorrebbe fare Zlatan Ibrahimovic per il Milan del prossimo futuro <<<