Milan News – Addio Theo Hernandez: annuncio improvviso sul futuro | Mercato

L'amarissimo pareggio di Cagliari ha nuovamente portato negatività in ambiente Milan dopo la boccata d'aria fresca presa a Madrid. Le critiche si sono riaccese immediatamente, andando a colpire un po' tutti: dirigenza, Fonseca ma anche alcuni giocatori. Tra questi c'è sicuramente Theo Hernandez, autore di una prestazione assolutamente da dimenticare. Ma che non è sicuramente stata la prima della stagione, anzi. Tra comportamenti fuori luogo, atteggiamenti sbagliati e prove ben al di sotto delle sue qualità, il terzino francese ha avuto molti più bassi che alti finora. E in tutto questo, c'è da definire anche il futuro: il suo contratto con il Milan scade nel 2026. In questi mesi dunque si dovrà per forza arrivare al dentro o fuori: o rinnovo oppure addio. E proprio a tal proposito, in queste ultime ore sono arrivati alcuni pesantissimi aggiornamenti di mercato su Theo Hernandez e il suo futuro <<<