Cagliari-Milan, Joao Pedro: “Momento complicato, non lo meritiamo”

Cagliari-Milan, parla Joao Pedro

MILANO – Joao Pedro, centrocampista brasiliano dei sardi, si è così espresso a SkySport nel pre partita di Cagliari-Milan: “E’ un momento complicato, la squadra non lo merita, stava crescendo tanto. Dobbiamo lavorare tanto. Sono momenti difficili, dobbiamo guardare avanti, c’è più di metà campionato davanti a noi”. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<