Cagliari 0-2 Milan, statistiche e curiosità dal match della “Sardegna Arena”

MILANO – Come ogni giorno dopo una partita, acmilan.com, sito ufficiale dei rossoneri, regala a lettori e appassionati alcune curiosità statistiche sul match appena disputato. Questa volta il focus è sui numeri di Cagliari-Milan, sfida vinta per 0 a 2 dai rossoneri grazie alla doppietta di Ibrahimovic.

3- Per la prima volta nella sua carriera nei top-5 campionati europei, Zlatan Ibrahimović ha trovato il gol per nove partite da titolare consecutive .

2- Il Milan ha eguagliato la striscia più lunga di partite esterne in gol nella sua storia in Serie A: 19 gare tra marzo 1992 e aprile 1993.

Sono tredici le vittorie in campionato del Milan di Stefano Pioli, che si conferma in testa alla classifica col successo della Sardegna Arena. A stendere il Cagliari ci pensa una doppietta di Zlatan Ibrahimović , che viaggia a numeri sempre più da record in questo campionato. Un successo meritato nonostante le tante assenze, che riviviamo attraverso queste sette curiosità :

4- Zlatan ha segnato in media 1.5 gol a partita in questa Serie A (12 reti in otto presenze), record in stagione nei top-5 campionati europei (secondo Lewandowski con 1.4). Ibra ha superato il bottino di gol ottenuto nello scorso campionato con il Milan (12 v 10), giocando 10 partite in meno (18 v 8); inoltre, lo svedese ha raggiunto e superato Marco Di Vaio al 30º posto nella classifica dei migliori marcatori nella storia della Serie A (144 reti).

5- Solo il Lione (15) ha colpito più legni del Milan (14) nei maggiori cinque campionati europei 2020/21.

6- Il Cagliari è la squadra, tra quelle attualmente in Serie A, contro cui il Milan tiene la porta inviolata da più gare di fila in campionato (quattro).

7- Franck Kessie ha disputato la sua 150ª gara da titolare in tutte le competizioni con il Milan.