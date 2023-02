Bottino pieno per le italiane in Europa: è record

Italiane promosse a pieni voti. E dopo i tre successi di Milan, Napoli e Inter nella gara d'andata degli Ottavi di Champions League, ora si aggiungono anche Roma e Juventus ( Europa League) così come Lazio e Fiorentina ( Conference League).Vero è che per quanto riguarda la Champions League ci sono ancora i match di ritorno degli Ottavi di finale da disputare per le 3 italiane in gara. L'8 marzo inizierà il Milan atteso a Londra dal Tottenham di Conte battuto all'andata per 1-0. Il 14 di marzo sarà invece il turno dell'Inter atteso in Portogallo e infine il giorno dopo chiuderà il Napoli al Maradona davanti al suo pubblico.