News Milan / Primo colpo di mercato in attacco: “Al 70% arriva lui”

Il primissimo obiettivo di mercato del Milan per l'estate che sta arrivando è senza ombra di dubbio un nuovo centravanti . Ve lo ripetiamo da mesi e le ultime news in merito lo confermano. Serve un elemento che garantisca freschezza e soprattutto molti più gol rispetto agli attuali attaccanti rossoneri. Si ripartirà da Giroud , ma al suo fianco ci sarà senza dubbio anche qualcun altro.

E non è neanche escluso che - in caso di parecchi addii nel reparto avanzato - possa addirittura arrivare più di un nuovo attaccante. Con Ibrahimovic, Rebic e Origi via da Milano, i rossoneri potrebbero accogliere anche un paio di elementi là davanti. Magari un giocatore più esperto e un ragazzo più giovane con grandissimi margini di crescita. Quel che è certo è che la lista di calciomercato del Milan per l'attacco è veramente lunga.