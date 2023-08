Bologna-Milan, ESCLUSIVA Guarente: “La prima è un’incognita, partita complicata”

La nostra redazione ha contattato in esclusiva Tiberio Guarente, ex calciatore del Bologna e allenato da Stefano Pioli

Redazione Il Milanista

In riferimento al primo match stagionale ufficiale del Milan contro il Bologna, abbiamo contattato telefonicamente in esclusiva Tiberio Guarente, ex calciatore degli emiliani (2012-2013), allenato nella sua esperienza tra le fila dei rossoblù proprio da Stefano Pioli.

Consoci Pioli: come saprà destreggiarsi in questa stagione ricca di cambiamenti, senza Maldini e Massara alle sue spalle?

“Io ho avuto il mister a Bologna e posso garantirvi che per lui non cambia niente. La sua forza è saper tenere unito il gruppo sempre, anche nei momenti più complicati, con qualsiasi dirigenza alle spalle”.

Che tipo di partita ti aspetti a Bologna?

“Molto complicata. Ci sono diverse insidie per il Milan. Perché comunque con le big ci si mette sempre il massimo e poi anche perché la prima di campionato rappresenta sempre un’incognita”.

Come giudichi il mercato del Milan?

“Anche in questo caso: è un’incognita, tutta da scoprire. Sono arrivati calciatori che non conoscono la Serie A e magari potrebbero avere bisogno di un periodo di adattamento, così come esplodere subito. Vedremo”.

A quale obiettivo stagionale pensi possa ambire la squadra di Pioli?

“Il mister è un vincente e voto scudetto. Però, per me, se la gioca alla pari con Inter, Napoli, Roma e Lazio. Sarà difficile per i partenopei ripetere la fuga solitaria di marzo della scorsa stagione”.

La Juve invece?

“È una mina vagante. Senza coppe, potrebbe inserirsi nella lotta contro le altre, avendo maggiori energie da spendere”.