Begovic: “Pronto per questa nuova sfida, con Gigio…”

MILANO – Il Milan ha il sostituto di Jose Reina, passato ieri alla corte dell’Aston Villa in prestito fino a fine stagione. Asmir Begovic è infatti sbarcato a Milano nella giornata di ieri e ha rilasciato pochi minuti fa alcune dichiarazioni al portale Milan TV:

SULLA SCELTA DI VENIRE AL MILAN – “Ho scelto il Milan perché per me è una grande sfida, sono in uno dei migliori club del mondo, con una fantastica storia, dei tifosi incredibili e ambizioni importanti”. Per lui, è una prima volta in Italia e in Serie A dopo una decennale esperienza in Premier League: “Dopo tanti anni in Inghilterra ero pronto per provare un nuovo campionato e un nuovo paese. Sono molto entusiasta di questa opportunità e non vedo l’ora di iniziare”.

SU DONNARUMMA – “Gigio è il miglior portiere giovane del mondo, sono pronto ad aiutarlo e a competere con lui. Per me è un onore essere qui. Lui è già fortissimo, non ha certo bisogno dei miei consigli, ma proverò ad aiutarlo confrontandomi con lui ogni giorno in allenamento, per tirare fuori il suo meglio e anche il mio”.