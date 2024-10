Leverkusen-Milan, terremoto a fine partita: dicono che Fonseca… | News

Altra sconfitta in Champions League per il Milan che, dopo l'amaro esordio casalingo contro il Liverpool, crolla anche di fronte al Bayer Leverkusen. Partenza pessima in Europa, con zero punti in due partite, per Fonseca e i suoi. A deludere è stato soprattutto l'atteggiamento remissivo iniziale, che ha portato al risultato negativo. Normale dunque che a fine partita sia esploso nuovamente un violento terremoto in casa Milan. Nell'occhio del ciclone c'è sicuramente Fonseca, ma anche alcuni giocatori e pure l'arbitro Scharer. Noi abbiamo dunque raccolto le reazioni più veementi dei tifosi rossoneri che si sono sfogati sui social, dove stanno circolando centinaia di tweet che raccontano quale sia il loro stato d'animo. Ecco dunque una carrellata di commenti, foto e sfoghi dei sostenitori del Milan che - questa volta - hanno fatto esplodere un bel putiferio: iniziamo quindi a scorrere la nostra gallery, un tweet dopo l'altro <<<