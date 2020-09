Bakayoko al Milan, siamo ormai ai dettagli: cosa manca per chiudere

Bakayoko al Milan, le ultime

MILANO – Tiemoué Bakayoko, mediano del Chelsea che ha giocato l’ultima stagione in prestito al Monaco, è sempre più vicino a tornare al Milan. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, i Blues hanno già dato il loro via libera al prestito con diritto di riscatto (inizialmente pretendevano l’obbligo) con il club rossonero che punta a limare la cifra per l’acquisto definitivo del cartellino nella prossima stagione; l’idea di Maldini è quella di pagare 2-3 milioni per il prestito oneroso e circa 20 per il futuro riscatto.

La trattativa tra i due club prosegue senza sosta e potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore, stante la volontà delle parti tutte di giungere ad un positivo accordo.