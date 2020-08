Aurier dice sì al Milan: ora serve limare la richiesta del Tottenham

Milan, Aurier dice sì

MILANO – Secondo quanto riportato da Luca Marchetti su SkySport24, Serge Aurier, terzino classe 1992 del Tottenham, ha espresso il suo gradimento al possibile trasferimento in rossonero. Il Milan, dal canto suo, sta trattando con il Tottenham, il quale per l’ivoriano chiede 20 milioni di euro: troppi, al momento. Le parti, comunque, restano in trattativa per la quale filtra un cauto ottimismo. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live