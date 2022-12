Milan, in attesa della firma ufficiale di Marco Sportiello

Sportiello e il Milan: affare (quasi) fatto. L'estremo difensore della Dea arriverebbe in rossonero in estate come vice Maignan. Ok di Pioli

Redazione Il Milanista

Come emerso già dalle scorse settimane sembra ormai fatta in casa Milan per l’affare Sportiello. L'estremo difensore dell'Atalanta, infatti, con ogni probabilità diventerà un giocatore rossonero a partire dalla prossima stagione. Lascerà quindi Bergamo per spostarsi di pochi chilometri. Nei prossimi giorni dovrebbe avvenire l’incontro decisivo per chiudere l’accordo che lo porterebbe in rossonero a parametro zero tra sei mesi.

Per questo l'Atalanta si metterà alla ricerca del suo vice Musso. La Dea avrà Pierluigi Gollini e Marco Carnesecchi di rientro quasi di sicuro dai rispettivi prestiti (Fiorentina e Cremonese). Quindi il club nerazzurro in questo senso sarebbe “coperto”.

Come riportato anche dal Corriere dello Sport, per poter regalare a Stefano Pioli un degno secondo di Mike Maignan, il Milan starebbe stringendo con Marco Sportiello. Ciprian Tatarusanu e Antonio Mirante, si sa, sono ai saluti per via dei contratti in scadenza.

Pioli e Sportiello, tra l'altro, hanno già lavorato insieme a Firenze. Con l'attuale allenatore rossonero ha collezionato ben 37 presenze da titolare nel 2017-18. C'è l'ok di Pioli che si è espresso a suo favore per riaverlo tra i suoi. Il portiere nerazzurro e il Milan dovrebbero stringersi la mano anche prima della fine dell'anno. La firma pare essere giusto una formalità...