Milan, antenne all’insù per un giovane talento turco che piace ai rossoneri

Il giovane Kadioglu piace al Milan. Ma piace anche al Napoli. Per ora pare resti al Fenerbahce ma tutto potrebbe cambiare. Si aspetta...

Stefano Pioli ritroverà l'ex romanista Alessandro Florenzi non prima di febbraio, se tutto va bene. E la dirigenza rossonera vuole correre ai ripari per dare al mister un degno sostituto. Per la fascia destra il Milanstarebbe pensando -fra gli altri- al giovane olandese neutralizzato turco Ferdi Kadioglu. Sulle sue tracce c'è però un'altra pretendente.