Milan, Napoli alla finestra per Kadioglu e Guler. Piacciono anche ai rossoneri

Si studia in Turchia. Arda Guler e Ferdi Kadioglu piacciono sia al Milan che al Napoli. Sfida di mercato per i due giovanissimi talenti turchi

Redazione Il Milanista

Non solo Kadioglu. Il Napoli cerca di "scippare" anche un altro nome al Milan. Si tratta di Arda Guler, giovanissimo talento turco nato nel 2005, che compirà la maggiore età tra un paio di mesi. Un po' come fatto già per il fenomeno georgiano Kvaratskhelia che sta facendo impazzire tutta la città, il Napoli vuole ripetersi con operazioni simili sul mercato e lo starebbe facendo già da ora per bruciare i tempi e giocare in anticipo rispetto alla sessione estiva.

Il presidente assieme a Giuntoli starebbero studiando in Turchia. Secondo alcune indiscrezioni, il Napoli attualmente sarebbe in vantaggio sul club rossonero. Non si parlerebbe di un futuro immediato, ma si pensa già alla sessione estiva. Per gennaio verosimilmente non si faranno manovre né in entrata né in uscita.

Guler lo hanno soprannominato il Messi turco. Insomma, il ragazzo promette bene. Si tratta di un trequartista di qualità, ma ben si adatta anche come mezzala o mezza punta. Ha fatto il suo esordio nella Super Lega turca circa un anno fa. Nemmeno maggiorenne, ancora ci vorrà del tempo per lui per "esplodere" e rinforzarsi soprattutto dal punto di vista fisico. Ha già segnato 5 gol in 17 presenze. Ed ha ha anche fatto il suo esordio con la nazionale.